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Dünya

Evinde ayı besleyen hayvansever

Casey Anderson adlı doğa tutkunu İngiliz evinde bir ayı besliyor!

30 Nisan 2009 03:00

Pek çok hayvansever evinde köpek, kedi, kuş ya da balık gibi bir hayvan besleyebilir; Casey Anderson adlı doğa tutkunu İngiliz ise evinde bir ayı besliyor!

Daily Mail'in haberine göre ayısına Brütüs ismini veren Anderson, bir ayıyla yaşamanın bir insanla ya da diğer hayvanlarla yaşamaktan farksız olduğunu, insanların sadece ayıları tanımadıkları için bu durumu tuhaf karşıladıklarını söylüyor. Brütüs de çocukları da olan bu aileyle sofraya oturmaktan, havuza girmekten, arabayla gezintiye çıkmaktan ve meyve yemekten çok hoşlanıyor

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