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Spor

Evinde 6 maçtır yenilmeyen Göztepe, Kasımpaşa'ya boyun eğdi

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta devam ediyor

01 Nisan 2018 16:05

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve 2018 yılının ilk deplasman galibiyetine imza attı.

Karşılaşmanın ilk bölümüne etkili başlayan ekip ev sahibi Göztepe oldu.Kanat hücumlarıyla etkili olmaya çalışan ekip girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.24. dakikada Kasımpaşa kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu tekrar içeri dolduran Strahil Popov topu içeri doldurdu, Veysel Sarı topu göğsüyle kontrol etti ve ceza sahası içerisinde gol vuruşunu yaparak Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Veysel Sarı bu golle bu sezon ligde 4. golüne imza attı.

Maçın 45. dakikasında Demba Ba ile bir gol bulan Göztepe'de, Hüseyin Göçek golden önce Demba Ba'nın Veysel Sarı'ya faul yaptığını söyledi ve gol sayılmadı.

İkinci yarıda da etkili ataklar gerçekleştiren Göztepe Demba Ba ile pozisyonlara girdi ancak maçta yıldızlaşan Kasımpaşa kalecisi Ramazan'ı geçemedi.Göztepe'de 28. dakikada sarı kart gören Yoan Gouffran ve 71.dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atılan Milos Kosanovic haftaya oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında cezalı duruma düşen isimler oldu.

Dakikalar 90+2'yi gösterirken Kasımpaşa Trezeguet ile farkı 2'ye çıkardı. Mısırlı oyuncu bu sezon ligde Kasımpaşa formasıyla 10. golünü atmış oldu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa zorlu Göztepe deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Kasımpaşa bu sonuçla 2018 yılının ilk deplasman galibiyetine imza attı ve kötü seriyi bozmuş oldu. Kasımpaşa puanını 34'e yükseltirken Göztepe 40 puanda kaldı.

Göztepe: Beto, Sabri, Leo, Wallace, Traore, Gouffran, Andre Castro, Poko, Scarione, Demba Ba 

Kasımpaşa: Ramazan, Olivier, Omeruo, Popov, Veysel Sarı, Pavelka, Koita, Trezeguet, Sadiku, Ahmed Ildiz, Mbaye

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