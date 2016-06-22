Evinde 5 metrelik piton yakaladı!

Avustralya'da uzun süredir bir evin çatısında yaşadığı söylenen 5,2 metrelik dev piton, yatak odasına girince yakalanarak doğaya salındı.

Avustralya'da uzun süredir bir evin çatısında yaşadığı söylenen 5,2 metrelik dev piton, yatak odasına girince yakalanarak doğaya salındı.

The Project’e konuşan Hibberd, evinin çatısında yaklaşık 10 yıldır yaşayan dev pitonun resmini ilk 2012 çektiğini ve yılana "Monty" adını verdiğini söyledi.

Cep telefonuyla yatak odasına giren dev pitonunun görüntülerini kaydeden Hibberd, nasıl bu kadar sakin kalabildiği sorusuna "‘Sakin olmamak gibi bir şansım yoktu. Çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Her şey son derece iyiydi, yaramazlık yapmadı. Önce oğlumu aradım. Ulaşmayınca acil yardım hattını aradım.

Polis, ambulans, itfaiyeden hangisini istediğimi sordular ben de hepsini istedim ancak polis, yılan yakalama işine bakmadıklarını söyleyerek yılan avcısının numarasını verdi.’’ diye konuştu.

Yaşadığı sahil bölgesinin güvenli ve sakin bir yer olduğunu, bu yüzden kapısını kapatmadığını belirten Hibberd, ‘‘Daha önce yılanı birkaç kez evin saçaklarında görmüştüm ama eve gireceğini hiç düşünmemiştim. Yılan avcısı,yiyecek bulmak için içeriye girmiş olabileceğini söyledi. Yılanlardan çok hoşlanmam ama Monty, evin bir parçasıydı ve beni çok rahatsız etmiyordu.’’dedi.

Yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki Monty, yılan avcısı tarafından yakalandıktan sonra Cassowary Belediyesi alanındaki bir gölete bırakıldı.

Yılanın, bölgede farelerin çoğalmasını önlemek amacıyla salıverildiği gelen haberler arasında.