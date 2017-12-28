T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evinde 253 cep telefonu bulundu, 8 suçtan arandığı ortaya çıktı

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, polisin yaptığı denetimde şüphe üzerine durdurulan Y

28 Aralık 2017 14:47

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da, polisin yaptığı denetimde şüphe üzerine durdurulan Y.M.\'nin 8 ayrı suçtan arama kararı bulunduğu, 9 yıl hapis ceza ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.M.\'nin evinde yapılan aramada, iş yerlerinden çalınan 253 adet cep telefonu ve  tablet ele geçirildi. 
Merkez Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede suç veya suçu önleme amaçlı yapılan denetim kapsamında Ali Paşa Mahallesi Simar Sokak\'ta şüphe üzerine Y.M. durduruldu. Ekipler, şüpheli Y.M.’nin 8 ayrı suçtan arandığını, 9 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin 260 TL de kesilmiş para cezası olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Y.M., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Y.M.\'nin 26 Kasım’da Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan bir pasaj içerisindeki telefon ve aksesuar iş yerinden 253 cep telefonu ve tablet ile bu telefonlara ait çok sayıda arka kapak ve batarya cihazlarını çaldığı da belirlendi. Şüpheli, ifadesinin alınması ardından adliyeye sevk edildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak EMEKDİYARBAKIRDHA DİYARBAKIRGözaltınaSurEmniyet MüdürlüğüAli Paşa Mahallesi Simar SokakEkiplerTLKasımda Melikahmet Caddesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24