Evinde 200 bin arı ile 3 yıl yaşadı!

Evinin mutfağındaki havalandırma boşluğuna 3 yıl önce girip çıkan üç beş arıyı önemsemeyen ev sahibi zamanla sayının arttığını görünce durumu İstanbul Arıcılar Birliği ile paylaştı. Birlikten gelenler arıların girip çıktığı yeri kırdıklarında ise gördükleri manzara karşısında şoke oldular. Çünkü havalandırma boşluğundan 30 kilo bal, 200 bin adet de arı çıktı.

Yapılaşmadan dolayı kaybolan yeşil alan örtüsü yüzünden kendilerine doğal yuvalama alanları bulamayan bal arıları şehirlere indi. Geçtiğimiz haftalarda Kadıköy’de ardı ardına 3 evde tespit edilen arı kolonilerinden sonra benzer bir olayda Şişli’nin Kurtuluş semtinde yaşandı…

Kurtuluş’da 5 katlı bir binanın 3. katında yer alan bir dairenin mutfağındaki havalandırma boşluğuna 3 yıl önce yuvalamaya başlayan arılara ilk başlarda aldırış etmeyen ancak zamanla sayının artması üzerine tedirginlik yaşayan ev sahipleri konuyu İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne ilettiler.

Gelen ihbar üzerine Şişli’nin Kurtuluş semtindeki söz konusu daireye giden İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk ile Tarım Danışmanı Cemalettin Karaca, evin havalandırma duvarını kırdıklarında 30 kilo bal ile bir koloni yani yaklaşık 180 -200 bin adet arı ile karşılaştılar…

Evlerinin mutfağından çıkan arı sayısı ve bal miktarı karşısında hayretler içerisinde kalan ev sahipleri ile apartman sakinleri , ‘İlk başlarda gördüğümüz arı sayısını önemsemedik. Ancak zamanl sayının giderek artması bizleri tedirgin etti. Konuyu hemen İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile paylaştık. Sağ olsunlar hemen gelip duruma müdahale ettiler. Havalandırma boşluğundan 30 kg bal ile bir koloni arı çıkarttılar. 3 yıl boyuncu bir koloni arı (Yaklaşık 200 bin arı olduğu söyleniyor) ile yaşamış olmanın şaşkınlığı içerisindeyiz.’’ dedi.

İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği evden çıkartılan 30 kg balı ev sahipleri ile apartman sakinlerine dağıtırken evdeki 200 bin arının ise kovanlar aracılığı ile naklini gerçekleştiriyor.

İstanbul’da Kadıköy ve Şişli’de yaşanan 4. vaka üzerine bu durumların normal olduğunu dile getiren İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, ‘’Mayıs- Haziran ayları arıların üreme dönemleri olduğu için, bu aylarda arı popülasyonu kovan içerisinde çok artıyor. Bu da kolonin Oğul arı vermesine ( Yeni bir aile oluşturmasına ) neden oluyor. Bu oğullar koloniyi terk ettikten sonra, kendilerine en uygun yaşam alanını seçerek burada barınıyorlar. Bu yer seçimi ise büyükşehirlerde doğal yaşam alanlarının azlığından ötürü evler olabiliyor. İstanbul’da geçtiğimiz ay Kadıköy’de 3, ve son olarak da Kurtuluş’ta şimdiye kadar tespit ediklerimiz arasında en büyüğü de denilebilecek olan yaklaşık 180 ile 200 bin arı bulunan bir koloni ile karşılaştık ve oradan nakillerini gerçekleştirdik.’’ dedi.