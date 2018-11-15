Evin penceresinden düşen yaşlı adam öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde evin penceresinden düşen Hüseyin Gökdemir (88), hayatını kaybetti. Gökdemir\'in düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi\'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Binanın 2\'nci katında oturan Hüseyin Gökdemir, evinin salon penceresinden aşağıya düştü. Binanın altında bulunan pasajın önüne düşen Gökdemir\'i görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Gökdemir, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yaşlı adamın sağlık sorunları nedeniyle intihar etmiş olabileceği de ileri sürüldü.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hüseyin Gökdemir’in düşme anı binanın altında bulunan pasajın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Gökdemir\'in düşmesinin ardından yanında gelen vatandaşlar görülüyor. Cumhuriyet Savcılığı\'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



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