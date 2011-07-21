Evin ortasına havuz yaptırdı!

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Peker, 3 oda, 1 salondan oluşan evin 40 metrekarelik salonunundan ayırdığı 21 metrekarelik bölümünü ise 35 metreküp su alan havuza dönüştürdü.Peker, kış mevsiminde şark köşesi olarak kullandığı havuzun suyunu haftada bir değiştiriyor.Evde havuz olması nedeniyle misafirlerinin hiç eksik olmadığını belirten Peker, şunları söyledi:"Havuz daha çok evin dışında yapılıyor. Ben de evi yaptırırken önce bahçe içine düşündüm. Ancak bahçede temiz tutmak mümkün değil. Bu nedenle salondan bir bölümü havuz için yaptırdım. Böylelikle yazın serinleyebileceğimiz bir ortam oluştu. Kışın da bu alanı şark köşesi olarak değerlendiriyoruz. İşten geç geliyorum. Havalarda oldukça sıcak hemen salondan havuza geçip serinliyorum. Arsası ile birlikte 215 bin liraya mal olan evi satarsam, dubleks ev yapacak ve havuzu üst kata taşıyacağım."