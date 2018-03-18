Evin ışığını kesecek' diye Chelsea'nin yeni stadına onay vermeyen komşu ikna edildi

Chelsea'nin 500 milyon Euro'ya mâl olacak 60 bin kişilik stadının yapımına ‘evin ışığını keseği’ gerekçesiyle karşı çıkan Crosthwaite ailesi ikna edildi.

İngiliz basını 20 milyon Pound talep eden ailenin ikna edildiğini ve projeye vetoyu kaldırdığını yazarken, anlaşmanın nasıl sağlandığı açıklanmadı. Chelsea'nin yeni stat projesinin önündeki en önemli engel kalktı.

Aile tutarı kabul etmedi

Crosthwaite ailesi, Chelsea'nin 60 bin kişilik stadının evlerinin güneş ışığını keseceği gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Chelsea'nin aileyi ikna etmek için 1 milyon Pound önerdiği ama ailenin 20 milyon Pound talep ettiği İngiliz medyasına yansımıştı.

69 yaşındaki emekli Bankacı Nicolas Crosthwaite, 50 yılı aşkın bir süredir bu evde yaşadığını belirterek, "Yeni stat, evimin en az beş odasının güneş ışığı almasını engelleyecek. Ben de, eşim de, çocuklarımız da bunu kabul edemeyiz" demişti.

Uzun görüşmeler sonunda taraflar arasında uzlaşma sağlandığı ve ailenin mahkeme başvurusunu geri çektiğini yazan İngiliz gazeteleri, aile ve Chelsea arasındaki anlaşmanın finansal detaylarının gizli tutulduğunu belirtti.