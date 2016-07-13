“Evin İçinde, Evin Dışında” sergisi Kadıköy’de

“Evin İçinde, Evin Dışında” isimli ev sergisinde, Esra İlbeyli, Vahhap Ayhan, Özgür Demirci ve Abdülkadir Avcı’nın resimleri, Mehmet Çeper’in bir fotoğrafı ve Müge Yıldız’ın bir video filmi sergileniyor. Sergi metnini kaleme alan yazar Müslüm Yücel; “Gerçeği düşünde arayanların mutlaka yolu bu eve düşecek” diyor.

Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi, İskele Sokak'ta 13 Temmuz - 16 Temmuz tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan sergi için Müslüm Yücel'in kaleme aldığı metinde şu ifadeler kullanılıyor:

“Evin içinde ruhları, dışında bedenleriyle yaşayan insanlardır onlar. Resimleri evin içinde yaşar ama evin bir parçası değiller; çekip gitse bile bu resimler, ruhları evin duvarlarında yaşar. Kafalarının bir yerinde kentler ve insanlar varken diğer yanda kafataslarını denize sokmuş, kuyruklarını kıtanın en dipsiz köşelerinde kaybetmiş emsallerinin sesleriyle bize konuk olurlar. Onlar, aklın dehşetinden, mutluluğun baş döndürücülüğünden korkarlar; özlemin özlemekten kaçmak olduğunu bilir ve hiçsin demelerin yerine, hiç olmayı isterler. Evin içinde, evin dışını yaşarlar. Bu yüzden bir ev onları bir araya getirmiştir. Bu yüzden ev, ahlak değil, hepsinin bir rüyası olarak iç dünyalarında yaşar ve böylece, büyük galerilerin ışıltılı reklam panolarından az biraz da olsa uzaklaşırlar. Ruhlarının olduğu yer burasıdır; isterler, burada onları izleyenleri görsün.”