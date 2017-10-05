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Evin her yerinden silah çıktı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)-SAKARYA'da, polisin bir evde yaptığı aramada çekmecelere, çatıya ve oluklara saklanıp, bahçeye gömülen 4 tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi

05 Ekim 2017 21:42

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)-SAKARYA\'da, polisin bir evde yaptığı aramada çekmecelere, çatıya ve oluklara saklanıp, bahçeye gömülen 4 tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, 44 yaşındaki T.U.\'nun evinde çok sayıda silah bulundurduğu bilgisini edindi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.U.\'nun evine baskın düzenledi. Yapılan aramada evdeki çekmecelere, çatıya ve oluklara saklanıp, bahçeye gömülen 1\'i kurusıkı, 4 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan T.U. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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