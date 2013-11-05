Evinizin çevresindeki baz istasyonları internetten görebilirsiniz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) 1 Kasım'da başlattığı uygulamayla artık herkes vinin etrafındaki baz istasyonlarını görebilecek ve bunların voltmetre değerlerini inceleme fırsatı bulacak. Elektronik ya da mobil imzası olanlar evlerinin yakınındaki baz istasyonlarını görebilmek için Elektronik Türkiye adresine girip istasyonları görebilirler.

tknlj.com'da yer alan habere göre, bu adrese girdikten sonra ilgili sekmeye tıklayarak hemen evinize en yakın baz istasyonunun değerlerini alıyorsunuz. Normalde Avrupa’da izin verilen SAR değeri 58.34 volt/metre iken bizde izin verilen 14.46 volt/metre. yoğun nüfusun olduğu yerde doğal olarak daha çok baz istasyonu bulunuyor. Ne kadar çok baz istasyonu olursa o kadar daha az volt/metreye ihtiyaç duyuluyor.