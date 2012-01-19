-Evin Esen son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden dizi oyuncusu Evin Esen (53), İstanbul'da toprağa verildi. Esen için, ikindi vakti Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Camideki törende Esen'in eski eşi ve aynı zamanda rol arkadaşı oyuncu Ümit Yesin taziyeleri kabul etti. Törene, Esen'in en son rol aldığı ''Akasya Durağı'' dizisi oyuncuları Zeki Alasya, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Nilgün Belgün, Melek Baykal, Ateş Fatih Uçan, Gülay Baltacı, Pelin Sönmez ile şarkıcı Ali Şan, tiyatrocu ve oyuncu Müjdat gezen, oyuncular Atilla Saral, Şevket Çoruh ve Mustafa Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi oyuncusu ve tiyatrocu katıldı. Esen'in cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda topağa verildi. Cenaze törenine sanatçı İbrahim Tatlıses ile yapımcı Türker İnanoğlu da çelenk gönderdi. Evin Esen, dün gece solunum yetersizliği nedeniyle Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüş, burada kalbi duran Esen'e canlandırma yapılmıştı. Esen daha sonra yakınları tarafından Pendik Kaynarca Özel Medicine Hospital Hastanesine götürülmek istenirken yolda tekrar kalbinin durması üzerine hayatını kaybetmişti. -Rol arkadaşlarından vefa örneği- Evin Esen'i son olarak 'Şaziment'' rolünü oynadığı ''Akasya Durağı'' adlı dizideki rol arkadaşları cenaze töreninde yalnız bırakmadı. Rol arkadaşı olan Zeki Alasya, Esen'i 3 gün önce gördüğünü ve sağlık durumunun çok kötü olduğunu söyledi. Esen'in setteki çalışmalara zor katıldığını kaydeden Alasya, ''Evin, çalışmazsa geçinemeyecek durumda olduğu için çalıştı. Sağlık durumu çok kötüydü. Zor çalışıyordu. Son zamanlarda rollerini azaltmışlardı. Sözün bittiği yerdeyiz. Üzüntüm, iyi bir arkadaşımı kaybetmekten öte, iyi bir sanatçı gitti. Nur içinde yatsın'' dedi. Bu arada, camideki törende, Esen'in yakınlarının ve rol arkadaşlarının göz yaşlarını tutamadığı görüldü.