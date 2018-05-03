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Spor

Evin Demirhan'dan bronz madalya

DAĞISTAN,(DHA) Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda mücadele eden milli güreşçi Evin Demirhan, İspanyol Aintzane Gorria Goni'yi mağlup ederek bronz madalya kazandı

03 Mayıs 2018 21:45

DAĞISTAN,(DHA)

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda mücadele eden milli güreşçi Evin Demirhan, İspanyol Aintzane Gorria Goni\'yi mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Rusya Federasyonu\'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti\'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonanın 4\'üncü gününde son dünya üçüncüsü Evin Demirhan, İspanyol rakibini 1 dakika 16 saniyede tuş etti. Kadınlar 50 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkan Evin, Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazanmış oldu. 
Bu sıklette altın madalya Azeri Mariya Stadnik\'e giderken, Rumen Vuc gümüş madalya aldı. Diğer bronz madalyayı ise Rus Milana Dadasheva elde etti.

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