Evin Caz Hali serisinden Dünya Müzik Günü'ne özel yeni bir konser

Akbank Caz Festivali'nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında Nisan 2020 döneminde başlatılan "Evin Caz Hali" serisi Dünya Müzik Günü'ne özel yeni bir konser ile devam ediyor.

Yoğun ilgi gören ve bu yıl yeniden başlayan "Evin Caz Hali" konserler serisi 21 Haziran tarihinde 2016 yılından beri caz standartlarını değişik groove ve aranjmanlarda yorumlayan Standards'ı konuk ediyor.

Akbank Sanat Youtube hesabından yayınlanacak konserde; klasik ve modern caz standartlarından oluşan bir repertuar cazseverlerle buluşacak. Standards Grubu'na vokalde İpek Dinç ve basta Avusturya Başkonsolosu Gerhard Lutz eşlik edecek.

Standards & İpek Dinç

Tarih: 21 Haziran 2021, Pazartesi

Saat: 18.00

Yer: Akbank Sanat Youtube

İpek Dinç : Vokal

Coşkun İnsel : Piyano

Mertcan Bilgin : Davul

Gerhard Lutz : Bas

Yahya Dai : Saksafon