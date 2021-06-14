Evin Caz Hali serisinden Dünya Müzik Günü'ne özel yeni bir konser

Akbank Caz Festivali'nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında Nisan 2020 döneminde başlatılan "Evin Caz Hali" serisi Dünya Müzik Günü'ne özel yeni bir konser ile devam ediyor.
Yoğun ilgi gören ve bu yıl yeniden başlayan "Evin Caz Hali" konserler serisi 21 Haziran tarihinde 2016 yılından beri caz standartlarını değişik groove ve aranjmanlarda yorumlayan Standards'ı konuk ediyor.
Akbank Sanat Youtube hesabından yayınlanacak konserde; klasik ve modern caz standartlarından oluşan bir repertuar cazseverlerle buluşacak. Standards Grubu'na vokalde İpek Dinç ve basta Avusturya Başkonsolosu Gerhard Lutz eşlik edecek.
Standards & İpek Dinç
Tarih: 21 Haziran 2021, Pazartesi
Saat: 18.00
Yer: Akbank Sanat Youtube
İpek Dinç : Vokal
Coşkun İnsel : Piyano
Mertcan Bilgin : Davul
Gerhard Lutz : Bas
Yahya Dai : Saksafon