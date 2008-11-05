'Evimden vazgeçerim, köpeğimden asla!'

Mahkeme, apartman sakinlerinin açtığı dava üzerine, Giresun Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ayten Karaşın'ın köpeğinin evden uzaklaştırılmasına karar verdi. Köpeğinden ayrılmak istemeyen Karaşın ise evini satışa çıkardı.



Karaşın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı Hacısiyam Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde ikamet ettiğini belirtti.



Kuaförlük mesleğinin yanı sıra hayvanları çok sevdiği için 5 yıl önce Giresun Hayvanları Koruma Derneğini kurduğunu ve halen başkanlığını yaptığını vurgulayan Karaşın, iki aylıkken cocker cinsi bir köpek aldığını ve yaklaşık 8 yıldır da ona baktığını anlattı.



Köpeğinin bugüne kadar bir saldırganlığını görmediğini kaydeden Karaşın, "apartman sakinlerinin şikayeti üzerine mahkemelik oldum. Mahkeme, köpeği evden uzaklaştırma kararı aldı. Onun dışarıda yaşaması mümkün değil, onun da bir canı var. Mahkemenin kararından sonra mecbur olarak evimi satışa çıkardım" dedi.



Karaşın, bir hayvansever olarak köpeğin evden uzaklaştırılmasını kabul etmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi:



"Köpeğim bugüne kadar kimseyi ısırmamış ve kimseye saldırmamıştır. İl Tarım Müdürlüğündeki görevli veterinerler 'dışarıdaki sese ve sahibine yaklaşanlara refleksi var' yönünde rapor tuttu. Mahkeme heyeti bu rapor ve apartman yönetimin de aldığı 'evde köpek beslenmez" kararı doğrultusunda köpeğimin evden uzaklaştırılması kararını aldı. Mahkemenin bu kararı doğrultusunda 'ya köpeği uzaklaştır, ya da evi satılığa çıkar' yönünde bana yazı geldi. Köpeğimden vazgeçemeyeceğim için ben de evimi satışa çıkardım."



Ayten Karaşın, mahkemenin, köpeğin evden uzaklaştırılması yönünde karar verirken AB uyum yasalarını göz ardı ettiğini savunarak, AB nezdinde haklarını arayacaklarını sözlerine ekledi.