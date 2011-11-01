Evim Evindir Van' twitter'da doğdu; bakanlığın projesi oldu

T24 -

Ahmet Tezcan, projenin detaylarını ve gelinen noktayı Radikal gazetesine anlattı...Twitter üzerinden başlattığınız ‘Evim Evindir Van’ kampanyasına çok ilgi var. İlk günden 17 bin kişinin evini açmak için başvurduğunu biliyoruz. Organizasyon hangi aşamada şu an?Projenin ilk etabında İstanbul Valiliği cumartesi gününden itibaren 60 aileyi yerleştirecek. Eşleştirilmeler yapıldı, şu an lojistik sorunlar çözülüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin beni aradı, bakanlığın projenin koordinasyonunu üstleneceğini, Van’da yedi yıl vali yardımcılığı yapmış danışmanı Ömer Özcan’ı projenin koordinatörü olarak görevlendirdiğini söyledi.İllerden gelen bütün bilgiler artık Ankara’da toplanacak. Çift taraflı mağduriyetlerin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak. Gelecek aileleri istismar etmek isteyeceklerin önüne geçmek için İstanbul Valiliği “evimi açıyorum” diyenlerin kimlik bilgilerini alıp kadın, çocuk ve organ istismarına yönelik soruşturma yapacak, sicillerine bakacak. Önerdikleri evlerin de durumuna bakılacak, öncelikle depreme dayanıklı mı, çocuklu aileler için evin yakınında okul var mı? Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışılarak çocukların misafir öğrenci olarak okullara yerleştirilmesi sağlanacak. Önemli olan, depremzedelerin Van’da kalıcı konutlarına kavuşana kadar huzur içinde barınmalarını sağlamak. Bir yandan da ev sahiplerinin mağdur olmaması için eşyalı evlerin envanteri çıkarılacak.Biz bunu özellikle vurguluyoruz, bir-iki aylığına bir oda açmak hiçbir işe yaramaz. Benim düşündüğüm asgari süre bir yıl veya devletin bu konutları teslim etmesi ne kadar sürecekse. Elbette evimin bir ya da iki odasını açabilirim diyenler çok, ama kalıcı misafirlik durumu zor bir durum. Doğu insanı misafir ağırlamayı çok sever ama misafir olmaktan, yük olmaktan çekinir. Özellikle yaşlılar kendi oğlunun, kızının evinde bile rahat edemez. Bu yüzden asli olarak ikinci evlerini veya yazlıklarını açacak insanlara ihtiyacımız var.Samsun, Maraş, Adana, Antep, Kırşehir, İzmir, Batman valilikleri ile görüşüldü. Özellikle Batman ve Bingöl gibi merkeze yakın şehirler çok önemli, kültürel farklar çok fazla olmadığı için depremzedelerin rahat edebilecekleri yerler.Bu ülkede 200 yıldır yanlış politikalarla baskı altında tutulan kardeşlik duygusunun açığa çıkmasını sağladı. Fay hattından çıkan şeyin adı kardeşlik oldu.Belediyeler ve sosyal yardım kuruluşlarını devreye sokarak en az bir yıl boyunca depremzedelerin geçim ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Esenler Belediyesi, “Ulaşım da dahil olmak üzere İstanbul’a gelenlerin tüm iaşe ve barınmalarını karşılayacağız” dedi. Başbakanlık’ta ve televizyon kampanyalarından toplanan yaklaşık 120 milyon lira var.