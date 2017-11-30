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Evi yanan kadın fenalaştı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, tek katlı evinde yangın çıkan 52 yaşındaki Yazgülü Ak, fenalaşınca 112 ekibi müdahele etti

30 Kasım 2017 19:51

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, tek katlı evinde yangın çıkan 52 yaşındaki Yazgülü Ak, fenalaşınca 112 ekibi müdahele etti.
Menderes Mahallesi Şehit Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi\'ndeki Yazgülü Ak\'ın tek katlı evinde, bugün saat 12.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Bu sırada evde yalnız olan Yazgülü Ak, komşularının yardımıyla dışarı çıkabildi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, evinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen Yazgülü Ak, fenalık geçirdi.  Yazgülü Ak\'a olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. İtfaiye yangını söndürürken, evde maddi hasar meydana geldi.

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