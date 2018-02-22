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Evi yanan çifte, konteyner ev yapılacak

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, evleri yanan bedensel engelli Halil Uyanık (67) ve eşi Fatma Uyanık (67) için Kaymakamlık harekete geçti

22 Şubat 2018 20:56

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, evleri yanan bedensel engelli Halil Uyanık (67) ve eşi Fatma Uyanık (67) için Kaymakamlık harekete geçti. Çifti köyde ziyaret eden Kaymakam Ramazan Kendüzler, 50 metrekarelik prefabrik ev yapılacağı müjdesini verdi.
Bayramiç ilçesinin Çavuşlu köyünde, geçen 3 Şubat\'ta çıkan yangında evleri kül olan bedensel engelli Halil Uyanık ile eşi Fatma Uyanık’ın yardım çağrısı karşılık buldu. Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Yılmaz, Uyanık çiftini ziyaret etti. Kaymakam Kendüzler, devletin çiftin yanında olduğunu belirterek, yanan evlerinin yerine 50 metrekarelik prefabrik ev yapılacağını söyledi. Kendüzler, ayrıca, Halil Uyanık\'ın 30 yıl önce kangren olan ve kesilen sağ bacağına en kısa sürede protez takılacağını belirtti.
Köy muhtarı Arif Şimşek ise yangından sonra her gün başka bir köylünün evine misafir olan çift için bir komşularının eşyalı evini tahsis ettiğini ve çiftin burada kalmaya başladığını söyledi. Muhtar Şimşek, olay günü çifte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından acil ihtiyaçlarının karşılanması için 2 bin liralık para yardımı yapıldığını, sonrasında da gıda yardımının sürdüğünü belirtti.

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