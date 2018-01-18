Evi yanan 83 yaşındaki Ali Dede, "Kedimi kurtarın" diye ağladı

Bolu Mudurnu'da yaşayan Ali Meşe'nin evi yandı. Eşi ve 2 çocuğuyla dışarı çıkmayı başaran Meşe, “Kedimi kurtarın” diye ağladı.

83 yaşında olan Meşe, Mudurnu'da yaşadığı gecekonduda ısınmak için sobayı yaktı. Kuru odunu olmadığı için ıslak odunu tutuşsun diye benzin kullanınca evi yandı. Eşi ve 2 çocuğuyla dışarı çıkmayı başaran Meşe, “Kedimi kurtarın” diye ağladı.

İtfaiye tarafından kedi kurtarıldı. Meşe'ye halktan yardım için ulaşılmaya çalışılırken, yetkililer gereken yardımın yapılması talimatını verdi.

Aile Bakanı'ndan Ali Meşe'ye destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saya Kaya, Ali Meşe'nin durumuyla ilgili olarak devreye girdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığın uzman personeli gereken her türlü desteği vermek üzere ilk andan itibaren Ali Meşe amcamızın yanındadır. Bakanımızın talimatıyla, Ali amcamızın acil ve temel ihtiyaçları karşılanmış, uzman personelimiz eliyle kendisine gerekli psiko-sosyal destek verilmiştir. Ayrıca vatandaşımızın geçici barınma ihtiyacı giderilmiş ve muhtaçlık durumu süratle tespit edilerek kalıcı barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır. Ali Meşe amcamızın her türlü acil ve temel ihtiyacının karşılanması için gereken ödenek Bolu İl Müdürlümüze gönderilmiştir. Bakanlığımız, yangın sonucu kaybettiği evinin süratle yeniden inşası için gereken desteği de verecektir. Ali Meşe amcamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.