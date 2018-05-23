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BBC Türkçe

Evi terk etmeyen 30 yaşındaki oğullarını mahkemeye verdiler

ABD'nin Syracuse kentinde bir anne-baba evi terk etmeyen 30 yaşındaki işsiz oğullarına dava açtı. Mahkemeye kayıtlarına göre Michael Rotondo evin kirasına katkıda bulunmuyor ve ev işlerine yardımcı olmuyor.

23 Mayıs 2018 15:12

ABD'nin Syracuse kentinde bir anne-baba, evi terk etmeyen 30 yaşındaki işsiz oğullarına dava açtı.

Mahkeme kayıtlarına göre Michael Rotondo evin kirasına katkıda bulunmuyor ve ev işlerine yardımcı olmuyor.

2 Şubat'tan beri mahkemeden gelen beş ihtarnameye rağmen Rotondo evi terk etmiyor.

Christina ve Mark Rotondo'ya göre, oğulları evi boşaltmak için kendisine yeterli süre verilmediğini söylüyor.

Michael Rotondo, ailesinin evi terk etmesi için önerdiği parayı da kabul etmedi.

Yerel mahkemenin tavsiyesi üzerine aile, kendilerine karşı dava açan ve birkaç hafta sonra 31 yaşına basacak olan oğullarına şimdi Yüksek Mahkeme'de dava açacak.

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