T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Evi olmayana TOKİ'den 285 liraya yeni ev

geliri 3 bin 200 lirayı aşmayan aileler başvurabilecek

19 Ocak 2018 12:20

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kendisi, eşi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olmayan, dar gelirli vatandaşalra yönelik aylık taksidi 285 liradan ev satışına başlıyor. Yani kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün. 15-20 yıl vadeyle satışa sunulan konutlar için emekliler ve geliri 3 bin 200 lirayı aşmayan aileler başvurabiliyor.

Bunlara dikkat


● Başvurular evin bulunduğu yerdeki Halkbank ya da Ziraat Bankası’na yapılacak.

● Başvuruda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak.

● Sözleşme imzalanırken daire bedelinin en az yüzde 10’u kadar peşinat alınıyor.

● Peşinat bedeli üzerinden binde 5 oranında banka komisyonu kesiliyor.

● Banka komisyonu üzerinden alınan vergi yüzde 5.

● Bu bedeller taksitler halinde ödenebiliyor.

● Evi alanların 14 gün içinde cezasız cayma hakkı var.

● Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yıl Ocak ve Temmuz’da iki kez memur maaş artışına göre zamlanacak.

Aranan özellikler


● Ev alacak kişi bulunduğu yerin nüfusuna kayıtlı olarak en az 1 yıl ikamet ediyor olmalı.

● Aile fertlerinin üzerine kayıtlı ev bulunmamalı.

● Başvuranlar 25 yaşını doldurmuş olmalı.

● Aylık hane halkı geliri net 3200 lirayı aşmamalı.

● Haneden sadece bir kişi başvuru yapabiliyor.

ETİKETLER

tokiToplu Konut İdaresi285 liraev satışıvadeyle satışageliri 3 bin 200 lirahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24