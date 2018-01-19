Evi olmayana TOKİ'den 285 liraya yeni ev

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kendisi, eşi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olmayan, dar gelirli vatandaşalra yönelik aylık taksidi 285 liradan ev satışına başlıyor. Yani kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün. 15-20 yıl vadeyle satışa sunulan konutlar için emekliler ve geliri 3 bin 200 lirayı aşmayan aileler başvurabiliyor.

Bunlara dikkat



● Başvurular evin bulunduğu yerdeki Halkbank ya da Ziraat Bankası’na yapılacak.



● Başvuruda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak.



● Sözleşme imzalanırken daire bedelinin en az yüzde 10’u kadar peşinat alınıyor.



● Peşinat bedeli üzerinden binde 5 oranında banka komisyonu kesiliyor.



● Banka komisyonu üzerinden alınan vergi yüzde 5.



● Bu bedeller taksitler halinde ödenebiliyor.



● Evi alanların 14 gün içinde cezasız cayma hakkı var.



● Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yıl Ocak ve Temmuz’da iki kez memur maaş artışına göre zamlanacak.

Aranan özellikler



● Ev alacak kişi bulunduğu yerin nüfusuna kayıtlı olarak en az 1 yıl ikamet ediyor olmalı.



● Aile fertlerinin üzerine kayıtlı ev bulunmamalı.



● Başvuranlar 25 yaşını doldurmuş olmalı.



● Aylık hane halkı geliri net 3200 lirayı aşmamalı.



● Haneden sadece bir kişi başvuru yapabiliyor.