Evi kurşunlanan adam kurtarılamadı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir İlçesi\'nde, alacak konusunda aralarında husumet bulunan 47 yaşındaki Ahmet Kılınç, iddiaya göre 40 yaşındaki Burhan Devrin\'in evine pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu sırtından vurulan Devrin, kaldırıldığı hastanede ölürken kaçan Kılınç, kısa süre sonra yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Emrez Mahallesi 194\'uncu Sokak\'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ahmet Kılınç, iddiaya göre Burhan Devrin\'in 3\'üncü kattaki evine pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada balkonda olan Devrin, açılan ateş sonucu sırtından yaralandı. Silah sesini duyan evdekiler balkona çıktığında Devrin\'i kanlar içerisinde yerde yatarken bularak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Devrin\'i ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından kısa bir süre sonra şüpheli olarak gözaltına alınan Ahmet Kılınç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Devrin\'in öldüğünü öğrenerek hastaneye gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, çevik kuvvet ekibi de hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı. Burhan Devrin\'in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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