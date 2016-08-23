Evi kaptırmamak için tapu dairesine bomba ihbarı yapan emlakçı dördüncüde yakalandı!

Konya'da tapu dairesinde bomba olduğu yönünde asılsız ihbarlarda bulunan emlakçı, gözaltına alındı. Dördüncü kez ihbarda bulunmak istediği sırada suçüstü yakalanan emlakçının, satın almak için anlaştığı gayrimenkulun parasını denkleştiremediğinde zaman kazanmak için böyle bir yola başvurduğu öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, merkez Meram ilçesindeki Konya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde sürekli bomba ihbarı yapılması üzerine polis harekete geçti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, bomba ihbarının Meram ilçesindeki bir ankesörlü telefondan yapıldığı belirlendi.

Dördüncü seferde yakalandı

Bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan şüpheli Veli E.'yi, yol kenarındaki bir ankesörlü telefonun yanında gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden emlakçı Veli E'nin, satın almak için anlaştığı gayrimenkulun parasını denkleştiremediğinde zaman kazanmak için polise tapu dairesinde bomba olduğu ihbarında bulunduğu öğrenildi. Bugüne kadar bu şekilde 3 kez asılsız ihbarda bulunduğu belirlenen Veli E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.