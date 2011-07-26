Evi ile işyeri arası 25 metre olunca dayak attığı eşi şikâyet etti

T24

'Kararı ihlalden yeniden hâkim karşısına çıkacak'

Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Zeynep A. (19), geçen ay, 1,5 yıldır evli olduğu kocası Murat A.’nın (27), kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Zeynep A., dilekçesinde ikamet adresi olarak kocasıyla yaşadığı İncirlik Mahallesi’ndeki TCDD 6. Bölge Müdürlüğü lojmanlarını gösterdi.Şikayet üzerine 1. Aile Mahkemesi’nde görülen dava sonunda, Murat A.’nın, 1 Temmuz 2011 tarihi itibariyle eşinin yaşadığı eve 6 ay süreyle 250 metreden fazla yaklaşması yasaklandı. Mahkeme ayrıca, yine 6 ay süreyle eşine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmasını, herhangi bir iletişim vasıtasıyla rahatsız etmesini yasakladı.Mahkeme heyeti, bu kararlara aykırı davranması halinde Akpınar’ın tutuklanacağı ve hakkında hapis cezası uygulanacağına karar verdi. Zeynep A.’nın mahkemede adres olarak birlikte yaşadıkları lojmanı göstermesi Murat A. için de sıkıntılı günlerin başlamasına neden oldu.Murat A., eşinin lojmanda yaşamamasına rağmen zaman zaman evine gelip gittiğini belirterek, şunları söyledi:"Eve gelince beni işyerimdeyken şikayet ediyor. Mahkemenin verdiği karara uymak istiyorum ama işyerim evin 25 metre yakınında ne yapacağımı şaşırdım. Geçen günlerde kayınpederim ve eşim beni işyerinde görünce 250 metreden fazla yaklaştığım için sataştılar. Ben de kendilerine ’işyerime gelmek durumundayım. Yoksa ekmeğimden olurum’ deyince aramızda tartışma çıktı. Bu kez, beni tekrar şikayet ettiler" diye konuştu.Murat A., mahkemenin kararını ihlal etmek suçundan yeniden hakim karşısına çıkacağını belirterek, "Ne yapacağımı şaşırdım, ya işimden olacağım ya da hakkımdaki davalar hiç bitmeyecek" dedi.