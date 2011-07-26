T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Evi ile işyeri arası 25 metre olunca dayak attığı eşi şikâyet etti

Adana’da, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evine 250 metreden fazla yaklaşması mahkeme...

26 Temmuz 2011 03:00

T24 - Adana’da, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evine 250 metreden fazla yaklaşması mahkeme kararıyla yasaklanan Murat A., evinin 25 metre uzağındaki işyerine gidince eşinin, "evime yaklaşma sınırını ihlal etti" şikayetiyle karşılaştı. Mahkeme kararını ihlalden yeniden hakim karşısına çıkmaya hazırlanan adam, "Ya işimden olacağım ya da hakkımdaki davalar hiç bitmeyecek" dedi.



Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Zeynep A. (19), geçen ay, 1,5 yıldır evli olduğu kocası Murat A.’nın (27), kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Zeynep A., dilekçesinde ikamet adresi olarak kocasıyla yaşadığı İncirlik Mahallesi’ndeki TCDD 6. Bölge Müdürlüğü lojmanlarını gösterdi.

Şikayet üzerine 1. Aile Mahkemesi’nde görülen dava sonunda, Murat A.’nın, 1 Temmuz 2011 tarihi itibariyle eşinin yaşadığı eve 6 ay süreyle 250 metreden fazla yaklaşması yasaklandı. Mahkeme ayrıca, yine 6 ay süreyle eşine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmasını, herhangi bir iletişim vasıtasıyla rahatsız etmesini yasakladı.

Mahkeme heyeti, bu kararlara aykırı davranması halinde Akpınar’ın tutuklanacağı ve hakkında hapis cezası uygulanacağına karar verdi. Zeynep A.’nın mahkemede adres olarak birlikte yaşadıkları lojmanı göstermesi Murat A. için de sıkıntılı günlerin başlamasına neden oldu.


'Kararı ihlalden yeniden hâkim karşısına çıkacak'

Murat A., eşinin lojmanda yaşamamasına rağmen zaman zaman evine gelip gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Eve gelince beni işyerimdeyken şikayet ediyor. Mahkemenin verdiği karara uymak istiyorum ama işyerim evin 25 metre yakınında ne yapacağımı şaşırdım. Geçen günlerde kayınpederim ve eşim beni işyerinde görünce 250 metreden fazla yaklaştığım için sataştılar. Ben de kendilerine ’işyerime gelmek durumundayım. Yoksa ekmeğimden olurum’ deyince aramızda tartışma çıktı. Bu kez, beni tekrar şikayet ettiler" diye konuştu.

Murat A., mahkemenin kararını ihlal etmek suçundan yeniden hakim karşısına çıkacağını belirterek, "Ne yapacağımı şaşırdım, ya işimden olacağım ya da hakkımdaki davalar hiç bitmeyecek" dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24