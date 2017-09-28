Evi ile birlikte dolaptaki paraları da yandı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa İlçesi\'nde, çiftçi 57 yaşındaki Fatih Anayurt’un tek katlı müstakil evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Anayurt, evde dolapta sakladığı yaklaşık 20 bin lirasının yandığını söyledi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi\'ndeki tek katlı ahşap evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada evden alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarlada çalıştığı sırada yangın haberini alıp evine gelen evli ve dört çocuk sahibi Fatih Anayurt sebze üretimi yaptığı tarlasından elde ettiği bir miktar paranın da evdeki dolapta olduğunu söyledi. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri ve Fatih Anayurt içinde paraların olduğu öne sürülen dolabın olduğu odada arama çalışması yaptı. Enkaz arasındaki çalışmada yanmış bir cüzdan ve içerisinde bir miktar para bulundu. Başka nakit paraya ise rastlanmadı.

Paralarının da yandığını söyleyen Fatih Anayurt, \'\'Biz tarladaydık. Telefon ettiler duman çıkıyor diye. Geldiğimizde yanıyordu. İçeride tahminimce yaklaşık 20 bin lira vardı. Sebze satışından kazandığımız paraydı\'\' diye konuştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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