Evi iki kez silahlı saldırıya uğrayan kadın pankart astı: Yanlış adres!

Eskişehir'de, evi iki kez silahlı saldırıya uğrayan 60 yaşındaki kadın, yazdığı pankartla olaya tepki gösterdi. Kadın evinin penceresinin astığı pankarta "Yanlış adres" yazarak yan daireyi işaret etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Batıkent Mahallesi Karıncalar Sokağındaki bir apartmanda yaşayan G.Ç. isimli kadının evine geçen hafta tabancayla, dün ise pompalı tüfekle ateş edildi. Her iki olayda yaralanan olmazken, G.Ç, evinin penceresine bir kartona, "Yanlış adres" yazdıktan sonra yön işareti ile yan daireyi gösterdi.



Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sürüyor. Saldırının aynı apartmanda aralarında husumet bulunan ve bir süre önce taşındıkları öğrenilen kişilere yönelik düzenlendiği iddia edildi.