-EVET'İ ZARFA BASTI MERSİN (A.A) - 12.06.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, oyunu Mersin'de kullandı. Bir grup partili ile merkez Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Lisesi'ne gelen Çağlayan, okul bahçesinde ve içerisinde bazı vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. 1001 No'lu sandıkta oyunu kullanan Çağlayan, oy kullanılması için ayrılan bölüme geçtikten sonra, ''Yeni bir zarf alma imkanım var mı? Zarfı müsvedde kağıt zannettim'' diyerek yeni bir zarf aldıktan sonra oy verme işlemini tamamladı. Ardından, sandık görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, diğer sandık görevlilerini de ziyaret eden Çağlayan, başarılar diledi ve herhangi bir sorun olup olmadığını sordu. Çağlayan, okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Şu an sözün bittiği yerdeyiz. Söyleyeceklerimizi 2 ay boyunca söyledik'' dedi. Hükümet olarak 8,5 yıldır söylemek istedikleri her şeyi dile getirdiklerini anlatan Çağlayan, şöyle devam etti: ''Allah ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu etsin. İnşallah Mersin'imiz için hayırlı olur. Ümit ediyorum ki bu seçimler yeni ufukların, yeni demokratik açılımların ve yeni gelişmelerin vesilesi olacaktır. Sandıktan ne çıkarsa, herkes onu kabul edecektir. Bugün siyasilerin sözünün bittiği, milletin sözünün başladığı noktadayız. Milletimiz huşu ve bir bayram havası içerisinde oylarını kullanıyor. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah ülkemize gelecekte çok daha iyi günlerin yaşandığı ve demokrasinin daha da yeşerdiği günleri nasip etsin.'' -HEYECANLANDINIZ MI?- Çağlayan, bir gazetecinin ''İçeride oy kullanırken, yanlışlıkla zarfa 'evet' dediniz. Heyecanlandınız mı?'' demesi üzerine, şunları kaydetti: ''Heyecan olur mu hiç? Ben yıllardır oy kullanıyorum. Ama kaşenin içi görünmüyor. Ben mühendisim, kaşe ne basıyor, görmemiz lazım. Kontrol etmem lazım. Zarfı da müsvedde kağıt zannederek, onu kullandım. Siz zarfa değil, vazifeye bakacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun.'' Bakan Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından bir vatandaşın, çocuklarının torpil yapıldığı için iş bulamadığını öne sürmesi üzerine de, ''Bizim dönemimizde devlet işinde torpil olmaz. Ben bunu kabul etmem. Gider sınava girer, yazılıya girer, kazanır işe girer. Ama bakılır, özel sektörde istediği bir şey varsa, yardımcı olmaya çalışırız'' diye konuştu. -ÇELİK, OYUNU ŞANLIURFA'DA KULLANDI Devlet Bakanı Faruk Çelik, milletvekili adayı olduğu Şanlıurfa'da oyunu kullandı. Süleymaniye Mahallesi'ndeki Mehmet Saçlı İlköğretim Okulu'nda 1288 no'lu sandıkta oy kullanan Bakan Çelik, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir genel seçimi gerçekleştirdiğini söyledi. Çelik, ''Huzur içerisinde geçiyor şu an itibariyle. İnşallah bugün tümüyle huzur içerisinde tamamlanır ve bu sınavı da Türkiye başarılı bir şekilde geçer. Tabii ki demokrasinin güzelliği, sandıkta milletimizin tercihleri ortaya çıkacak. Bu tercihlerin Şanlıurfamız, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyoruz, tekrar 'hayırlı olsun' diyorum'' dedi. Bir gazetecinin önceki seçimlerde AK Parti'nin 9 milletvekili çıkardığını, bugün yapılan seçimlerde de milletvekili sayısında artış yaşandığını hatırlatarak, AK Parti olarak bir hedefleri olup olmadığını sorması üzerine Bakan Çelik, şöyle konuştu: ''Siyasetçinin hedefi en yüksek hedeftir. Ama milletin takdirine hepimiz saygı duyacağız. 52 gün Şanlıurfa'da süreci en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. İnanıyorum ki Şanlıurfalılarla kurulan bu güzel iletişim sandığa da yansır. Ama vatandaşımızın takdiri, ortaya konulacak neticeye saygı duyuyoruz.'' Bakan Çelik, daha sonra okuldan ayrıldı. -DAVUTOĞLU, OYUNU KONYA'DA KULLANDI Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, oyunu Konya'da kullandı. Merkez Meram ilçesindeki Şükrü Doruk İlköğretim Okulu'nda, 2258 nolu sandıkta oyunu kullanan Bakan Davutoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Davutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini söyledi. Seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni eden Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Türkiye, demokrasinin kökleştiği, seçimlerin ulusal şenlik, ulusal faaliyet halinde yapıldığı köklü bir geleneğe sahip. O bakımdan bu seçim döneminin siyasi olgunluk içinde geçmiş olması, bugün de oyların aynı olgunluk içinde kullanılması Türkiye'nin gücüdür. Demokrasi, Türkiye için en büyük güç kaynağıdır. Seçimler ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.'' Davutoğlu, Suriye sınırındaki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, ''Bugün Ankara'ya döneceğim. Dış politikayla ilgili konuları orada görüşeceğiz. Yarın gerekli açıklamaları yaparız'' dedi. Davutoğlu, ardından vatandaşların sevgi gösterisi arasında okuldan ayrıldı. -ERGÜN, OYUNU KOCAELİ'DE KULLANDI Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, oyunu Kocaeli'nin Derince ilçesinde kullandı. Bakan Ergün, eşi Güler Ergün ile birlikte oyunu kullanmak için Çınarlı Mahallesi'ndeki ilköğretim eğitimini tamamladığı Çınarlı İlköğretim Okulu'na geldi. 1061 nolu sandıkta eşiyle birlikte oyunu kullanan Bakan Ergün, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün demokrasinin en güzel yönlerinden birinin yaşandığını belirterek, milli iradenin tecelli etmesi için vatandaşların sandık başına geldiğini söyledi. Yüksek katılımlı bir seçim olması dileğinde bulunan Ergün, oyunu kullanmayan hiçbir vatandaşın kalmamasını ve milli iradenin sandıkta tam olarak, eksiksiz tecelli etmesini arzuladıklarını kaydetti. ''Bu seçimde yüzde 85'ler civarında katılım bekleniyor'' diyen Ergün, şöyle konuştu: ''Demokrasinin olmadığı, milli iradenin tecelli etmediği, yönetimin halk iradesiyle belirlenmediği ülkelerdeki sıkıntıları bugün çok canlı bir şekilde yaşıyoruz. O sıkıntılar aslında demokrasi eksikliğinin sıkıntılarıdır. Halkın milli iradeye, kendi düşüncesini, yönetime yansıtamamasının sıkıntılarıdır. Bunu herkes görmeli. Demokrasi içinde de kuşkusuz tartışma olacaktır ama tartışmaların dozajı önemli. Demokrasi içinde meydanlarda, televizyonlarda, gazetelerde bir çok konu tartışılabilir, hatta tartışmalar bazen sert olabilir ama buna rağmen herhangi bir şiddete dönüşmediği müddetçe bu tartışmaların sonuçları sandıklara yansır ve herkes sandıktan çıkan neticeye razı olur. Türkiye'de çok şükür ki böyle bir anlayış, böyle bir gelenek oluştu. Herkes sandıktan çıkan neticeye, millet iradesine razı oluyor ve ülkemiz uzun yıllardır, 1950'den beri demokrasi tecrübesini her gün daha da olgunlaştırıyor.'' Seçim çalışmaları sırasında yaşanan tartışmaların geride kaldığını ifade eden Ergün, bugün herkesin oy kullandığını, yarından itibaren de Türkiye'de yeni bir dönemin başlamış olacağını dile getirdi. Demokrasinin, milli iradenin katkısıyla bu yeni dönemin başlayacağını vurgulayan Ergün, ''İnşallah herkes için hayırlı olur'' dedi. Gazetecilerin, ''Partilerin milletvekili sayıları nasıl olur?'' sorusuna ''Seçim yasakları var'' karşılığını veren Ergün, şöyle konuştu: ''Milletvekili dağılımı, 1-2 oyla bir partiye bir milletvekili fazla ya da eksik gelebilir. Bir parti 7. milletvekilini alır, oylarını 100 bin artırsa bile 8. milletvekili ona düşmeyebilir. Ya da bir parti 60 bin oy alır bir milletvekili seçer, 110 bin oy alsa bile gene bir milletvekili olur. Ondan sonraki 50 bin oy ona bir şey kazandırmaz. Bu nedenle milletvekili sayısını tahmin etmek zordur. Önemli olan siyasi partilerin hedeflerine varması. Biz baştan hedefimizi açıklamıştık. Tüm teşkilatlarımızla o hedefe varmak için çalıştık. İnşallah o hedefe varacağız.'' Bakan Ergün, ''Hangi partiye oy attınız?'' sorusuna gülerek, ''Söylemeyeyim, oy gizlidir. Sandık açılınca belli olacak'' yanıtını verdi. -YILDIRIM OYUNU İZMİR BORNOVA'DA KULLANDI Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, oyunu İzmir'de kullandı. Yıldırım, saat 10.30'da oy kullanacağı Bornova Kars Halil Atilla İlköğretim Okulu'na geldi. Sandık görevlileri ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, daha sonra 1117 nolu sandıkta oyunu kullandı. Türkiye'nin bugün seçimini yaptığını ifade eden Yıldırım, ''12 Haziran genel seçimleri, ülkemize, milletimize, İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin birliği, düzeni, barışı, istikrarı için daha nice güzel günlere diyorum'' diye konuştu.