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Politika

'Evet'çi CHP'li vekil disipline sevkedildi

Referandumda "evet" oyu vereceğini açıklayan CHP Ankara Milletvekili Eşref Erdem, disipline sevk edildi.

04 Ağustos 2010 03:00

T24 - Referandumda "evet" oyu vereceğini açıklayan CHP Ankara Milletvekili Eşref Erdem, disipline sevk edildi. Kararı değerlendiren Erdem, "Disipline sevkedilmeme hiç şaşırmadım, hayırlı olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında Eşref Erdem’in bir gazeteye verdiği röportajdaki sözleri ele alındı. Edinilen bilgiye göre toplantıda CHP PM üyesi Hikmet Çelik, Eşref Erdem’in sözlerini eleştirerek disipline sevk edilmesini talep etti. Basın kapalı gerçekleşen toplantıda Erdem’in disipline sevk edilmesi oylandı. Edinilen bilgiye göre Eşref Erdem’in bir yıl ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi yapılan oylama sonucunda kabul edildi. CHP'li milletvekili kararı 'Hiç şaşırmadım, hayırlı olsun' diyerek değerlendirdi.


Gürsel Tekin oylamasına geçilmedi

PM toplantısı devam ederken, Berhan Şimşek’ten boşalan MYK üyeliği için yapılacak seçime henüz geçilmedi.

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