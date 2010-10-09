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Politika

'Evet' yurt dışı yasağını daha ortadan kaldıramadı!

Geri çevrilme” korkusunu üzerinden atan 300 bin kişi, yaklaşık 1 aydır neden yurtdışına çıkış izni alamadığını merak ediyor...

09 Ekim 2010 03:00

T24 - Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin referandumda ‘evet’ çıkması ile “havaalanından geri çevrilme” korkusunu üzerinden atan 300 bin kişi, yaklaşık 1 aydır neden yurtdışına çıkış izni alamadığını merak ediyor. Bunun nedeni ise, ilgili yasadaki değişikliğin henüz yapılmamış olması. 

Yurtdışına çıkış yasağı ‘evet’le kalkmadı 300 bin kişi yasal düzenleme bekliyor.

Konu ile ilgili değişikliğin SSK ve vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasını da içeren torba yasayla, tamamlanacağı söyleniyor.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre;


528 kişinin yasağı kalktı

Vergi ve SGK primlerinde 100 bin liranın üzerinde borcu olan ve bu nedenle yurtdışına çıkamayan pek çok kişi, anayasa değişikliği kabul edilir edilmez yasağın kalkacağı beklentisine girerken, referandumdan bu yana geçen sürede, sadece 528 kişinin yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı. Ancak bu kişilerin hiçbiri SSK ya da vergi borçlusu değildi. İlgili dairelere başvuran pekçok yasaklı, “Bize öyle bir yazı gelmedi” yanıtıyla yetinmek durumunda kaldı.


Yasa ekimde çıkacak

Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal, vergi borçlarından doğan yurtdışı yasağını düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’nun ilgili maddesinin halen yürürlükte olduğuna dikkat çekerken, bunun değiştirilmesiyle anayasadaki değişikliğin vergi borçlularına da yansıyacağını kaydetti. Edindiğimiz bilgilere göre, Amme Alacakları Kanunu’nunda yapılacak değişikliğin bu ay içerisinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Anayasa değişikliğinin hemen ardından yapılması beklenen bu madde değişikliğinin, ekim ayına kalmasının nedeni ise, kamuoyuna “vergi ve prim affı” olarak yansıyan düzenlemelerle birlikte ele alınması oldu. Hükümetin ilgili bakanlarının “Af değil yapılandırma” olarak adlandırdığı düzenlemelere ilişkin çalışmalar hızla devam ediyor. Bütün bu düzenlemelerin, bir torba yasa olarak ekim ayı içinde yürürlüğe girmesi beklenirken, böylece anayanın kendisine tanıdığı haktan yararlanacak olan kişilerin, SSK ve vergi borçlarını ödemesi de amaçlanıyor.


Her borçlu mahkemeye verilemeyecek

Amme Değişiklikleri Kanunu’nda ilgili maddenin değiştirilmesiyle, hakkında hâkim kararı bulunmayan borçluya yurtdışı sınır yasağı getirilemeyeceği gibi, her vergi borçlusu da mahkemeye verilemeyecek. Anayasanın değişen maddesinde “ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle” denildiği için, bundan sonra mükellef hakkında sadece vergi borcunu ödemediği için değil, “vergi suçu” isnadıyla dava açılabilecek. 


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