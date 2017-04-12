"Evet çıkarsa şirketi kapatırız" diyen AKAM'dan son referandum anketi

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, (AKAM) son referandum anketini açıkladı.

5-10 Nisan tarihleri arasında 8 bin 160 kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtilen ankete göre, "Evet" oyu yüzde 42.25, "Hayır" oyu ise yüzde 57.75 olarak gözüküyor.

​AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, referandum anketleriyle ilgili olarak şunları söylemişti:

"AKAM olarak ‘Evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür."