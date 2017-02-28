"'Evet' çıkarsa, Allah 'AK Parti'li olmaktan vazgeçin, Adil Düzen Partisi'ni kurun' emri vermektedir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun da içinde yetiştiği Milli Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan ile birlikte "Adil Düzen" fikrini inşa eden isimlerden Ocak Medya yazarı Süleyman Karagülle, anayasa değişikliğine ilişkin referandumla ilgili olarak, "Rabbimin halka 'Evet' dedirtmesi, AK Parti’nin Adil Düzen’deki görevinin sona ermesi demektir" görüşünü savundu. "Adil Düzen çalışanları, Akevler çalışanları oradan bir sonuç beklemesinler diyor" diyen Karagülle, "Şimdi AK Parti’den uzaklaştırılan Akevler kadrosu da AK Partili olmaktan vazgeçsin. Madem ki Allah “Evet”çilere verdirdi, siz onlardan uzak durun demektir. Adil Düzen Partisi’ni kurun emri verilmektedir" ifadesini kullandı.

2 Ocak'tan bu yana Akit'teki köşesinde yazıları yayımlanmayan Süleyman Karagülle'nin Ocak Medya'da "İstihare; 'EVET / HAYIR' manası nedir?" başlığıyla yayımlanan (27 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Kur’an’dan sonra Melek gökten bize kitap getirmeyecektir. Melekli vahiy devri son bulmuştur. Onun yerine dört müessese ikame edilmiştir.

Biri içtihattır; dört delile dayanarak yapılacakların hükümlerini çıkarmaktır.

Diğeri ise icmadır; âlimlerin bir konuda birbirlerinin etkisinde kalmadan aynı sonuçlara varmasıdır.

Bir diğeri de istişaredir; Herkes görüşlerini söyler, dinlersiniz, sonunda sizin beyninizde bir çözüm ortaya çıkar, ona uyarsınız.

Bir dördüncüsü de hadiselerin tevilidir, olayları yorumlamaktır.

Şimdi önümüze halk oylaması çıkmıştır.

Anayasadaki değişiklikler oylanacak ve Türk milleti “Evet” veya “Hayır” diyecektir. Allah bu milletin mensuplarının beyinlerine ilham edecek ve ona göre “Hayır” veya “Evet” çıkacaktır. Bunun meşruluğu ve hakkı ne kadar temsil ettiği hususu ayrı bir konudur. Hadiseler böyle cereyan etmiştir. Bu Allah’ın takdiridir. Ona göre hareket etmek zorundayız. Kendimiz “Evet” mi diyelim “Hayır” mı diyelim hususunda dört delile dayanarak içtihat yaparız ve bu hususta uygun gördüğümüz kimselerle istişare ederek sonunda kararımızı veririz ve oyumuzu kullanırız. Devlet başkanımız böyle istiyor, o halde ona uyalım deyip oy verenler de olacaktır. Eğer başka delilimiz yoksa onun dediğini yaparız. Bunda da yadırganacak bir taraf yoktur.

Bizim asıl üstünde duracağımız, Allah bu halka “Evet” dedirtmişse bize ne demek istiyor, “Hayır” dedirtmişse bize ne buyuruyor, onu incelememiz ve ona göre hareket etmemiz gerekir. Halka biz baskı yapmamalıyız. Halkın kendilerine gelecek ilhamla hareket etmesini isteyeceğiz. Çünkü Allah’ın ilhamı ile olan nesnedir.

Ehli tarik istihare diyor, rüyalarla istihare yapıyorlar. Oysa Kur’an hadiselerin tevili ile istihare yapılmasını beyana ediyor. Her olay Allah’ın takdiri ile olmakta ve her olay ile Allah bize bir şeyleri bildirmektedir. Bunun tevili üzerinde durmamız gerekmektedir. Rüyalar da bir hadisedir. Öyle bir rüya görmüşsünüzdür ki bunu takdiri ilahi olarak görmüşsünüzdür. Dolayısıyla onları tabir edeceksin. Ne var ki rüya şahsidir. Herkesin rüyası ve tabiri kendisine aittir. Ama olaylar farklıdır, tevili herkes tarafından görülür ve bilinir.

Ben yarım asırdır hadiselerin tevilini yapıyorum…

“İSLÂMİYET VE EKONOMİK DOKTRİNLER”, “İSLÂMİYET VE GÜNÜMÜZÜN MESELELERİ”, “İSLÂM’DA DENGE / PARA” adlı kitaplarımda tevil yapmış, böyle olacaktır demişimdir.

Bu gaybı bilmek değildir, Sünnetullahı bilmedir.

O zamanki yazdıklarımı okuyun, şimdiki hayata bakın, saçmalıklar diyemezsiniz.

Şimdi de diyorum ki:

Sermaye yenilecek ve insanlık devlet ile Sermaye tekelinden kurtulacaktır.

Şimdi bizim yapacağımız istihare nedir?

“Hayır” çıkarsa manası nedir? “Evet” çıkarsa manası nedir? Allah bize bu hayır veya evet ile neyi bildiriyor?

Bunu bilemediğim için günlerce sıkıntı çektim. Allah bana ne yapacağımı emrediyor, “Evet” çıkarsa Türkiye’yi terk etmem mi gerekiyor? Bunun üzerinde durdum. Yaşım müsait olmadığı gibi, kimse de bana arkadaş olmamaktadır. Hicret yolum görülmüyordu.

Sonunda birden çözüm ortaya çıktı, önüm aydınlandı.

“Evet”in manası nedir? “Hayır”ın manası nedir?

Rabbimin halka “Evet” dedirtmesi, AK Parti’nin Adil Düzen’deki görevinin sona ermesi demektir. Sermaye’nin oyunları içinde kör kör dolaşmışlar demektir. “Onları dalgınlıkları içinde bir zamana kadar bırak” (23/54) ayetinin hadiselerle tevilidir. Adil Düzen çalışanları, Akevler çalışanları oradan bir sonuç beklemesinler diyor. Şimdi AK Parti’den uzaklaştırılan Akevler kadrosu da AK Partili olmaktan vazgeçsin. Mademki Allah “Evet”çilere verdirdi, siz onlardan uzak durun demektir. Adil Düzen Partisi’ni kurun emri verilmektedir.

Yok, eğer “Hayır” çıkarsa, o zaman Allah halka ve bize diyor ki; Akevlerin, özellikle Erdoğan’ın görevi bitmemiştir. Yeni parti kurmaya kalkışmayın, siz Adil Düzen hazırlığına devam edin; Yüz Lojmanlı Apartmanları yapın, Yüz Villalı Dinlenme Evleri kurun, Seraları yaygınlaştırın, Mala-Mal Marketlerini kurun. AK Parti bunlara sahip çıkacaktır ve o “Adil Düzen”i makroda gerçekleştirecektir.

Ak Parti’nin Sermaye’nin pisliklerini Gülen cemaatine fatura edip Sermaye’nin isteklerine göre zulüm yapmaktan vazgeçeceğinin işaretidir. Belki de “Evet”ler yüzde 40’dan aşağı olacaktır. C. Halk Partisi rahatsız olabilir ama AK Parti sevinecektir. MHP de dersini alacaktır.

Benim için Türk ordusu çok önemlidir. Eğer bu olağanüstü hal uygulamasında ve Başkanlık konusunda Ordu’nun dahli varsa hata yapıyor. Bunu bir daha gözden geçirmelidir. Ordu kurmaylarına bu konuda çalışma yaptırmalı ve sonuçlarını emekli orgenerallere söyletmelidir. D. Bahçeli’yi sözcü yapmalıdırlar.