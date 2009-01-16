'Evet boşanıyoruz'

Spiker Sonay Dikkaya ile 6 yıldır evli olan müzisyen Ufuk Yıldırım, “Ortak bir karar verdik. Bu sadece karımla benim aramda olan bir şey. Boşanma süreci başladı. Anlaşmalı olarak ayrılacağız” diye konuştu. Yıldırım ayrılığı soğukkanlılıkla karşıladığını belirterek “Bu bir kriz değil. Herkesin başına gelebilecek veya herkesin hayatının içerisinde olabilecek bir şey. Örnek bir çift olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Çocukları Yiğit Şan’ın velayeti hakkında henüz bir konuşma yapmadıklarını anlatan Yıldırım, evlerini ayırdıkları ilk günü çok zor geçirdiğini söyleyerek “Bebek annede ya da babada kalır gibi bir şey henüz konuşulmuş değil. Ayrı eve geçtiğim ilk gün çok zordu. Kim için olsa zor olur. İnsanın alışkanlıklarından vazgeçiyor olması kolay değil” dedi.