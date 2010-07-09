Evet, bir gün Kudüs'te namaz kılacağız

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tepkilere yol açan “Kudüs’te namaz kılma” sözüne açıklık getirdi.



Londra’da düşünce grubu Chatham House’da bir konuşma yapan Ahmet Davutoğlu, konuyla ilgili sorulan soruya “Ben bu sözü 22 bakanın katıldığı basına kapalı bir toplantıda sarfettim ve diplomasi kuralları gereği de şimdiye dek bu konuda bir şey söylemedim” cevabını verdi.



Cnnturk'te yer alan habere göre, Davutoğlu, "Ama şimdi söylüyorum. Evet bir gün Doğu Kudüs’te namaz kılacağız. Doğu Kudüs Filistin’e aittir. Birleşmş Milletler hukukuna göre orası Filistin toprağıdır ve barış süreci çerçevesinde yapılan görüşmelerde de burasının Filistin’e teslim edilmesi şartı vardır. Doğu Kudüs Filistin’e verilecektir ve biz de hep beraber burada namaz kılacağız. Bu bir fantezi değil vizyondur” diye konuştu.



Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile görüşmesinin ardından gazteecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Türkiye’nin filo baskını nedeniyle İsrail ile ilişkileri kesmeye hazır olup olmadığı yönündeki bir soruya da, “İsrail’in özür dilemesini ya da uluslararası bir soruşturma açılmasının kabul etmesini bekliyoruz. Sanırım bu adil bir istek” ifadesini kullandı.



Ahmet Davutoğlu, "Eğer bu iki yolu izlemezlerse, o zaman tabii ki Türkiye'nin de sivillerin haklarını korumak için her türlü önlemi almaya hakkı olur" dedi.





Dışişleri Bakanı Davutoğlu ayrıca, "Eğer İsrail bizimle ilişkilerini düzeltmek istiyorsa, o zaman sorumluluğunu kabul etmeli ve ilişkilerimizin bozulmasını engellemek için gerekli tüm adımları atmalıdır" ifadesini kullandı





