“Evet bildirisi almadığı için darp edildi” iddiası

Adana’da 64 yaşındaki vatandaşın ‘Evet’ bildirisini almadığı için darp edildiği iddia edildi.

Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre, kaza geçirdikten sonra Yeni Numune Hastanesi’ne getirilen yakınını ziyaret için hastanede bulunan 64 yaşındaki vatandaşın, dün akşam saatlerinde acil girişi önünde “Evet” broşürünü almak istemediği için darp edildiği iddia edildi.

Kaşına 10 dikiş atılan Bekir Bolat isimli vatandaş, başından ve bacağından da yaralandı, bir gözü tamamen şişti. Bolat, kamera kayıtlarından saldırganın tespit edilip yakalanmasını istiyor.

Bolat, dün akşam 20.30 civarında Yeni Numune Hastanesi Acil Servis’teyken broşür dağıtan üç kişinin kendisine vermek istediği broşürü almak istememesi üzerine içlerinden “Seni ikna ederiz” diyen bir kişinin ısrarcı olduğunu söyledi. Israr karşısında “Ben CHP’nin sandık görevlisiyim. Hayırcıyım” demesi üzerine yine “Seni ikna ederiz” diyen saldırganın koluna girerek kendisini acil servisin dışına çıkarıp darp etmeye başladığını öne süren Bolat, 25 yaşlarında olan kişinin kendisini kanlar içerisinde bıraktığını söyledi.

“Bana, ‘Hayır’ dedim diye saldırdılar"

Olayın güvenlik görevlilerinin yakınında olduğunu dile getiren Bolat, içeriye girerek polislere ve güvenlikçilere “Bana, ‘Hayır’ dedim diye saldırdılar. Kameralara bakın, bulun” dediğini ifade eden Bolat, güvenlikçilerden “Sen başka yerde düşüp buraya gelmişsin” yanıtını aldığını ve kameralara bakamayacaklarını söylediklerini dile getirdi.

Orada kendisinin ve sonradan yanına gelen oğlunun ifadesinin alındığını anlatan Bolat, tedavi gördükten sonra köyüne geldiğini, ama saldırganların akıbetinin ne olduğunu bilmediğini söyledi.

CHP: Bunu yapanlar cezasız kalmayacak!

CHP Yüreğir ilçe Başkanı İsmet Yüksel, Bolat’ı evinde ziyaret etti. Vatandaşların “Evet” deme hakkı olduğu gibi “Hayır” deme hakkının da olduğunu belirterek saldırganın cezasız kalmaması için gerekli girişimleri yapacaklarını, kamera kayıtlarını isteyeceklerini ifade etti. Bir vatandaş olarak kim olursa olsun böyle bir durumda sahip çıkacaklarını dile getiren Yüksel, sandık görevlileri olarak Bolat’ın da yanında olduklarını kaydetti.