'Evet' afişleri yargıya taşındı

CHP Kayseri Melikgazi İlçe teşkilatı, sokak aydınlatma direklerine asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın fotoğraflarının olduğu 'Evet' afişlerinin Seçim Kanunu'na aykırı olduğunu öne sürerek Valiliğe şikayette bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Kayseri'de, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde cadde ve sokaklarda bulunan sokak aydınlatma direkleri ve bazı noktalara Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde 'Evet' yazan afişler asıldı.

Bu duruma CHP'liler tepki göstererek, adil olmadığı ve Seçim Kanunu'nun ihlal edildiğini savundu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan CHP Melikgazi İlçe Başkanı Avukat İbrahim Kaan, kamu mallarının ya da kaynaklarının bu şekilde seçime alet edilmesinin doğru olmadığını anlatırken, "Biz kurallara, yasalara uyuyoruz, diğer partiler de uymalıdır. Bu nedenle adil şartlarda seçim çalışması için şikayetimizi yaptık" diye konuştu. Kaan, şöyle dedi:

Valiliğe başvuru

"Kayseri'de elektrik, sokak aydınlatma direklerine sıra olarak bir parti tarafından referandum çalışmaları kapsamında afişler asıldığını görüyoruz. Bu Seçim Kanunu'na aykırı. Biz 'Her şey hukuk içinde olsun' istiyoruz. Bu nedenle başvurumuzu geçtiğimiz hafta Valiliğe yaptık. Çünkü yetki, geçtiğimiz hafta Valilikteydi. Bu haftadan itibaren yetki ve sorumluluk seçim kurullarına geçiyor. Biz bu işin takipçisi olacağız, hakkımızı hukuk içinde yasal çerçevede arayacağız."

"Herkesin eşit yarıştığı bir seçim istiyoruz"

"Kanun, kamu mallarına ait duvar ya da elektrik direkleri üzerine bu yönde afişlerin asılmasını yasaklıyor" diyen CHP Melikgazi İlçe Başkanı Kaan, şöyle dedi:

"Bizler seçimin adaletli, eşit olmasını istiyoruz. Herkesin eşit yarıştığı bir seçim olmasını istiyoruz. Ne yazık ki bu dönemde de kamu kaynaklarının yasalara aldırmadan kullanıldığını görüyoruz. Diğer partilerde buna özen göstermelidir. Biz nasıl, yasalar ne gerektiriyorsa onu yapıyorsak ve uygun davranıyorsak herkesten de böyle davranmalarını istiyoruz."