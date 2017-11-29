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Spor

Everton'da Sam Allardyce dönemi

İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktörlük koltuğuna Sam Allardyce getirildi

29 Kasım 2017 20:38

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton\'da teknik direktörlük koltuğuna Sam Allardyce getirildi.
Everton\'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Liverpool\'da bulunan USM Finch Farm\'a (Everton Tesisleri) gelen Sam Allardyce ile tüm şartlarda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Sezona 150 milyon sterlinlik transfer harcaması ile başlayan Liverpool temsilcisi, Arsenal yenilgisinin ardından teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayırmıştı. Koeman\'ın gidişinin ardından geçici olarak göreve gelen David Unsworth, bugün mavilerin oynayacağı West Ham United karşılaşmasında da takımın başında olacak.

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