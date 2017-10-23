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Spor

Everton'da Ronald Koeman'ın görevine son verildi

Sezon başında transfere 150 milyon sterlin harcanmasına rağmen ligde istenilen sonuçlar alınamamıştı

23 Ekim 2017 19:48

İngiltere Premier Ligi'nde transfere 150 milyon Sterlin harcayarak başlayan ancak beklentilerin uzağında kalan Everton'da, menajer Ronald Koeman'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Koeman ile yolların ayrıldığı duyurulurken, Hollandalı teknik adama görev süresince yaptığı katkılardan ötürü teşekkür edildi.

Son olarak Everton, sahasında Arsenal'e 5-2 yenilirken; Maviler 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Bu sezon 8 puan toplayabilen Everton, 20 takımlı ligde 18. sıraya geriledi.

Koeman yönetiminde Everton, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta sadece 1 puan alabildi.

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