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Spor

Everton'a taraftarından protesto: Cenk Tosun mu, Sam Allerdyce mi yuhalandı?

Everton, Premier Lig'de son 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi

21 Ocak 2018 17:48

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'un sahasında West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı. 69 dakika sahada kalan Cenk oyundan çıkarken Everton taraftarından tepki ve ıslık sesleri yükseldi. Tepkinin beklenilenin altında performans sergileyen Cenk’e mi yoksa takımı mağlup olurken Cenk’i oyundan alan Sam Allerdyce’ye mi geldiği tartışıldı.

Premier Lig’de son 5 maçta sadece iki puan toplayabilen Everton’ın, sahasında West Bromwich Albion ile berabere kalmasına taraftarlardan tepki geldi.

Devre arası transfer döneminde 27 milyon Pound ödenerek takıma katılan milli oyuncu Cenk Tosun ilk 11’de başladığı mücadelede 69 dakika sahada kalırken yerini Oumar Niasse’ye bıraktı. Tam bu esnada Everton tribünlerinden ıslık ve protesto sesleri yükselirken Cenk Tosun’un etkisiz performansının tepki çektiği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre mağlup durumdayken takımın forvetini oyundan çıkartan Everton menajeri Sam Allerdyce’nin kendi taraftarınca ıslıklandığı ifade edildi.

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