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Spor

Everton Teknik Direktörü Allardyce'tan Cenk Tosun'a övgü

Cenk Tosun'u Tottenham karşısında şans vermeyi düşünen Everton Menajeri, yeni transferinin performansından umutlu olduğunu söyledi

13 Ocak 2018 18:41

Everton Menajeri Sam Allardyce, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun'un, cumartesi günü Tottenham ile oynayacakları lig maçının maçının kadrosunda yer alacağını söyledi.

Milli oyuncunun bir an önce kendini kanıtlamak istediğini belirten 63 yaşındaki teknik adam, "Cenk, performansıyla etki yapmak istiyor. Yarın Tottenham karşısında kadroda olacak." ifadesini kullandı.

Cenk Tosun'un takımın hücum gücüne önemli katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Allardyce, "Umarım yarın istediği gibi hızlı bir başlangıca imza atar ve her zamanki performansını sahaya yansıtır. Onun sayesinde hücum yönümüz, rakipler için daha büyük tehdit oluşturacak. Ara transfer sezonunda gelerek yeni bir takıma alışmak kolay değildir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor." diye görüş belirtti.

Cenk'in performansından umutlu olduğunu kaydeden Allardyce, "Buraya gelmeyi çok istedi. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden bir takımdan Premier League'e geldi. Kendini futbola adamış birisi ve oynama iştahını umarım sahaya yansıtır." değerlendirmesinde bulundu. (Eurosport)

 

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