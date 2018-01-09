Everton, Oumar Niasse ile yollarını ayırıyor

Premier Lig ekiplerinden Everton'da, Cenk Tosun'un transferinin ardından Oumar Niasse'ye ayrılık yolu göründü.



beIN Sports'un haberine göre; menajer Sam Allardyce'ın kadrosunda düşünmediği Niasse ile Brighton, Crystal Palace ve West Brom yakından ilgileniyor.



Everton yönetimi bu kulüplerden birinin bu sezon 6 kez fileleri havalandıran Niasse için 13 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyeceği konusunda umutlu.



Merseyside ekibinin sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Klaassen ve Sandro'yu da göndermesi bekleniyor. Everton daha önce Ross Barkley ve Kevin Mirallas ile yollarını ayırmıştı.