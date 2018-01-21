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Spor

Everton bir puana razı oldu

Cenk Tosun, ilk 11 başladığı mücadelede 69 dakika sahada kaldı

21 Ocak 2018 15:12

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'un sahasında West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde çıktığı son 5 maçta sadece 2 puan toplayabilen Everton, Goodison Park'ta ağırladığı West Bronwich Albion ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretine son veremedi.

West Bronwich Albion Jay Rodriguez'in golüyle 7. dakikada 1-0 öne geçerken, Everton ise bu gole 70. dakikada Oumar Niasse ile cevap verdi.

Maça ilk 11'de başlamasına rağmen etkisiz bir performans sergileyen milli futbolcu Cenk Tosun, 69. dakikada yerini Everton'ın tek golünü atan Niasse'ye bıraktı.

İkili mücadele sırasında ayağına aldığı darbeyle 61. dakikada oyundan çıkan Evertonlı James McCarthy'nin, ayağında kırık tespit edildi.

 

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