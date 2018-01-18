Everton, Arseanal'da mutsuz olan Theo Walcott'u kadrosuna kattı

Bu sezon Arsenal’de 6 kig mçında sadece 63 daika süre alabilen Theo Walcott, Cenk Tosun’un takımı Everton ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu Walcott ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Devre arasında Cenk Tosun'u kadrosuna katmasının ardından hücum hattına ikinci kez takviye yapan Everton, bu sezon Arsenal'de 6 lig maçında sadece 63 dakika süre alabilen 28 yaşındaki oyuncu için 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Arsenal formasını 12 sezondur giyen Theo Walcott, çıktığı 399 maçta 108 gol atarken, İngiltere Milli Takımı'nda da 47 maçta görev almıştı.