Evergrande, yerel hükümetten "acil yardım" talep etti

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande borçlarını ödeyememesi sebebiyle, yerel hükümetten acil yardım talebinde bulundu.

Evergrande Group Başkanı Hui Ka Yan, yerel hükümetten acil yardım istedi.

Borç yükü altında olan Evergrande'nin talebi üzerine, Guangdong eyaleti yetkilileri, şirketin risk yönetimini denetlemek ve iç kontrollerini güçlendirmek için Evergrande'ye bir çalışma grubu göndereceğini duyurdu.

Asya'da Cuma günü geç saatlerde yaşanan gelişme, Evergrande'nin Hong Kong Borsasına yaptığı bir başvuruda "grubun finansal yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmek için yeterli kaynağa sahip olacağına dair bir garanti olmadığını" açıklamasının ardından geldi.

Yaklaşık 300 milyar dolardan fazla borcu olan şirket ödeme planı hazırladığını açıklamasına rağmen 6 Kasım'da vadesi gelen 82,5 milyon dolarlık kuponları ödeyememişti.