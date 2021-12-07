Evergrande temerrüdün eşiğinde; yatırımcılar ödemelerini alamadı

Zor durumdaki gayrimenkul şirketi China Evergrande Group’un bazı tahvil yatırımcıları bir ay süren yasal ödemesizlik döneminin sona ermesine saatler kala, vadesinde yapılmayan kupon ödemelerini henüz alamadıklarını belirtti.

Bu durum, dünyanın en borçlu emlak şirketini offshore ödemelerde ilk temerrüdünün eşiğine getirdi.

Bloomberg'in haberine göre Evergrande’ye ait Scenery Journey Ltd.’nin tahvil sahiplerinden ikisi, Pazartesi günü New York saati ile 16:00 itibariyle henüz ödemelerin yapılmadığını kaydetti.

2022 vadeli tahvillerinin 41,9 milyon tutarında kupon ödemesi ve 2023 vadeli tahvillerin 40,6 milyon dolar tutarındaki faiz ödemelerinin vadesi ilk olarak 6 Kasım’da doldu, ancak bu tahvillerin 30 günlük yasal ödemesizlik süresi bulunuyordu.