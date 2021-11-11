Çin'in emlak devi Evergrande, 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini gerçekleştiremedi ve resmi olarak temerrüde düştü.

Çin'in emlak devi ve aynı zamanda dünyanın en büyük borca sahip gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande resmi olarak temerrüde düştü. Çin Merkez Bankası Mali Piyasalar Dairesi Başkanı Zou Lan yaptığı açıklamada, "Evergrande Grubu'nun borç yükümlülükleri içinde finansal yükümlülüklerin oranı üçte birden az. Borç verenler ise göreli olarak dağınık halde. Tek tek finans kurumlarının maruz kaldığı riskler çok düşük." açıklamasını yapmıştı.

Şu ana kadar tüm ödemeler yapılmıştı

Çin piyasasında ve uluslararası piyasalarda gözler gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group'un tahvil kupon ödemesini yerine getirip getiremeyeceğindeydi.

Şirket, şu ana kadar tüm ödemelerini gerçekleştirerek temerrüte düşmekten kaçınmıştı. Ancak, şirketin 148 milyon doları aşan Nisan 2022, 2023 ve 2024 tahvil kupon ödemesi için tanınan 30 günlük süre sona erdi.

Offshore tahvil yatırımcılarına olan 148 milyon dolarlık ödeme için 30 günlük süre sona erdi ve ödemeyi yapamayan Evergrande temerrüde düştü.

300 milyar dolar borç

1996 yılında kurulan Evergrande’nin 280’den fazla şehirde 1.300’den fazla projesi bulunuyor. Şirket, Fortune 500 listesinde 2020’de 122. sırada yer aldı. Toplam varlıkları yaklaşık 350 milyar dolar (2.3 trilyon yuan), yıllık satış gelirleri de 110 milyar doları (700 milyar yuan) aşan şirkette 200 bin kişi çalışıyor. Şirketin gıda, elektrikli araç, spor sektöründe yatırımları bulunuyor.

Evergrande'nin bilinen borcu 300 milyar doları aşıyor. Borçlarının akıbeti ise piyasaları etkiliyor. Şirket, elektrikli araç üretimi sektöründeki bağlı ortaklığındaki hisselerini satma kararı almıştı.

Evergrande'nin 28 Aralık, Haziran 2023, Haziran 2025 vadeli tahvilleri için de 255 milyon dolardan fazla ödeme yapması bekleniyor.