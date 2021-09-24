Evergrande'nin banka hesapları incelemeye alındı

Çin İskan Bakanlığı yetkilileri borç krizindeki emlak devi Evergrande Group’un banka hesaplarındaki kaynakların kreditörlere ödenmek yerine konut projelerinin tamamlanmasında kullanılması için hesapları incelemeye aldı.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Bakanlık yetkilileri geçen ay verdiği talimatla Evergrande’in emlak projeleri için tutulan emanet hesaplarındaki fonları denetlemek için harekete geçti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Denetleme kapsamında Evergrande’in söz konusu hesaplardaki kaynaklarını projeleri tamamlamada kullanması sağlanacak.

Evergrande ve bakanlık konu hakkında açıklama yapmadı.

Hesaplardaki kaynakların öncelikli olarak proje teslimatını sağlamak için kullanılacağı, tedarikçilerin ödemeleri gibi çeşitli ödemeler için devlet onayı gerekeceği belirtildi. Bazı şehirlerdeki yerel ofislerin şimdiden alınan önlemleri uyguladığı ifade edildi.

Atılan bu adımlar, Evergrande krizinde Pekin hükümetinin önceliğinin konut sahipleri olduğunu gösteriyor. Çinli gayrimenkul devinin 300 milyar dolar borcu olduğu biliniyor.

Şirket dünkü dolar cinsi tahvil ödemesine ilişkin açıklama yapmadı. Üç tahvil yatırımcısına göre şirket herhangi bir ödeme yapmadı.