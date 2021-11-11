Evergrande, geciken tahvil borçlarını ödedi

Çinli emlak şirketi Evergrande Group üç dolar cinsi tahvilinden ikisinin ödemesini yaparak temerrüt riskini erteledi.

Evergrande’nin toplam 148,1 milyon dolar tutarında üç dolar cinsi tahvilinin kupon ödemesi için dün son gündü.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre uluslararası takas şirketi Clearstream müşterileri, Evergrande tarafından ihraç edilen üç dolar cinsi tahvilden en az ikisinin faiz ödemelerini aldı.

Söz konusu iki şirkette Evergrande tarafından ödeme yapıldığını doğruladı.