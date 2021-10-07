Evergrande bir tahvilin daha ödemesini yapmadı

Kreditörler, zor durumdaki Çinli emlak geliştirme şirketi China Evergrande Group ve ona ait bir birimin garanti ettiğini söyledikleri dolar cinsi bir tahvilin geri ödemesini henüz almadıklarını kaydettiler. Bu, Çinli düzenleyici kuruluşların Evergrande'ye kısa vadede temerrütten kaçınma çağrısında bulunmalarından bu yana firmanın ilk büyük tahvil temerrüdü olabilir.



Bloomberg HT'nin aktardığına göre bazı yatırımcılar, Hong Kong'da 3 Ekim'de vadesi dolan bir tahvilin anapara ödemesini tahsil etmediler. 3 Ekim'in Pazar gününe denk gelmesinden dolayı ödemenin geçerli tarihi Pazartesi günüydü. Evergrande, borç yükümlülüklerine ilişkin sorulara Çin'de devam eden tatil döneminde yanıt vermedi.



Kaynaklar, bir sonraki adımın Evergrande ve hukukçularına yükümlülüklerini yerine getirmesi için resmi bir tebligat yapılması olacağını kaydettiler.



Bloomberg'in derlediği verilere göre, söz konusu tahvil, Jumbo Fortune Enterprises tarafından ilk 260 milyon dolarlık bir tutarla arz edildi. Jumbo, sahipleri arasında Evergrande'nin temel ülke içi birimi olan Hengda Real Estate Group'un bulunduğu bir ortak girişim. Garantilerin detayları, tahvil ihraç prospektüsünün kamuya açık olmaması ve anlaşmanın Borsalarda kote olmamasından dolayı bilinmiyor.