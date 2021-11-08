Evergrande bir tahvilin daha ödemesini yapamadı

Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin dolar cinsi tahvillerine sahip bazı yatırımcılar, vadesi gelen kupon ödemelerini alamadı.

Dünya'nın aktardığına göre Evergrande Group'un Scenery Journey Ltd birimi tarafından ihraç edilen dolar cinsi tahvilin cumartesi günü gerçekleşmesi gereken kupon ödemesi yapılamadı. Şirketin cumartesi günü yüzde 13 faiz veren Kasım 2022 ve yüzde 13.75 faiz veren Kasım 2023 vadeli tahvillerde toplam 82,5 milyon dolar kupon ödemesi yapması gerekiyordu.

Vadesi 6 Kasım'da dolan ödemelerin gerçekleşmemesinin ardından 30 günlük ek süre başladı. Evergrande, bugüne kadarki tahvil kuponu ödemelerini bu ek sürenin bitişinden hemen önce gerçekleştirerek temerrütten kaçınabildi.

Şirketin buna ek olarak tarihini kaçırdığı başka tahviller için de 10 Kasım'a kadar ödeme yapması gerekecek. Evergrande 11 Ekim'de vadesi gelen 148 milyon dolar tutarında kupon ödemesini kaçırmıştı.