Everest'in tepesinde ölüme terk edildi

T24- Dünyanın en yüksek zirvesi Everest’e tırmanmayı başaran İngiliz dağcı Peter Kinloch dönüşte fenalaştı. Kinloch’un yanındaki rehberler hava kararınca 28 yaşındaki İngiliz dağcıyı yalnız bırakıp aşağıya indi.





En büyük isteği “Seven Summits Challenge”ı (en yüksek yedi zirve tırmanışı)’ tamamlamak olan Peter Kinloch, Everest tırmanışı sırasında zirveye ulaştıktan sonra kötüleşmeye başlayan hava koşulları nedeniyle yoruldu ve inişte gözleri görmemeye başladı.





Olduğu yere yığılan Kinloch’a yanındaki 3 şerpa (dağcılıkta usta olan Himalaya halkı) 12 saat boyunca ilaç ve oksijen verdi, ancak dağcıyı inişe uygun hale getirmekte başarılı olamadı. Şerpalar, hava kararmaya başladığı için Kinloch’u 8 bin 600 metre yükseklikte yalnız bırakıp gittiler.





İngiliz dağcının Türk nişanlısı Gül Coşguner, çok sayıda dağcının ebedi uyku yeri olan Everest’ten nişanlısının cesedinin indirilmesi için Tibetli yetkililere başvurdu, ancak bir yanıt alamadı.

“Başarmak için düşle” felsefesiyle yaşayan Kinloch, yedi zirve tırmanışına 2005’te başlamıştı; önce Kilimanjaro’ya tırmanmıştı; Everest onun beşinci zirvesiydi. Tırmanış lideri David O’Brien’ın verdiği bilgiye göre 5 dağcı ve 4 şerpa zirveye ulaşmıştı ve herkes iyiydi. Ancak iniş sırasında Kinloch, görmekte zorluk çektiğini ve bir süre sonrada tamamen görememeye başladığını söyledi. O’Brien, Kinloch’a “Mushroom Rock” olarak bilinen bölgeye kadar gelmesinde yardım etti.





Sonraki 8 saat boyunca şerpalar Kinloch’un yanında kaldı ancak karanlığın bastırmasıyla bölgeden ayrıldılar. Ekip üyelerinden biri “Kurtarma ekibi Peter’a yardım edebilmek için 12 saat boyunca ellerinden geleni yaptı fakat kendi hayatları tehlikeye girmeye başladığı için geri dönmek zorunda kaldılar” dedi.